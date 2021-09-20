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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВРАЧАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Понедельник, 20 сентября 2021 20:08
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Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы наболевшие вопросы и пути их решения.

На совещании обговорили необходимость обеспечения больницы дополнительным медперсоналом, в связи с возросшим количеством обращений пациентов, налаживание более эффективного взаимодействия с детской поликлиникой и районными детскими педиатрами, обновление оборудования в лаборатории, открытие поста охраны при больнице.

Глава Минздрава выслушал все пожелания коллектива и отметил, что проблемы, которые беспокоят детскую больницу, будут решаться планомерно.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 20 сентября 2021 20:09

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