МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВРАЧАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы наболевшие вопросы и пути их решения.

На совещании обговорили необходимость обеспечения больницы дополнительным медперсоналом, в связи с возросшим количеством обращений пациентов, налаживание более эффективного взаимодействия с детской поликлиникой и районными детскими педиатрами, обновление оборудования в лаборатории, открытие поста охраны при больнице.

Глава Минздрава выслушал все пожелания коллектива и отметил, что проблемы, которые беспокоят детскую больницу, будут решаться планомерно.