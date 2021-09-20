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Абхазия Информ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ГУМИСТИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Новости Понедельник, 20 сентября 2021 19:57
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ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ГУМИСТИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продолжаются работы по прокладке трубопроводов от гумистинской насосной станции № 2 до города Сухум. 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Администрации Сухума сообщает, что в связи с технологическим подключением новых полиэтиленовых водоводов диаметром 500 мм к насосной станции № 2, 21 сентября c 00.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: ул. Эшба, Старый посёлок, Колос ул. Адыгейская, ул. Дзидзария, вокзал, центр города, ВИЭМ, рынок, Маяк.

«Третий и пятый водоводы идут от насосной станции в Гумисте. Третий водовод должен быть проложен до пересечения улиц Гулиа и Аидгылара. В данное время водовод проведен до пересечения улиц Дбар и Дзидзария (до эстакады). Что касается пятого водовода, который ведет ГК «Абхазстрой», они фактически свою трассу проложили. Водовод будет питать второй резервуар, который находится рядом с лицей-интернатом. Завтра, вместе с «Абхазстроем», мы готовы подключиться ко второй насосной станции, чтобы проверить уже проложенную трассу и в то же время это будет полноценная врезка. Мы подключим новые водопроводы к насосной станции согласованно, чтобы в разное время не останавливать воду. После ревизии продолжим работы, которые должны быть завершены до конца этого года», – сообщил директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.

Протяжённость обоих водоводов от Гумистинской насосной станции составляет около 12 км.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 20 сентября 2021 20:13

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