ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ГУМИСТИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

«Третий и пятый водоводы идут от насосной станции в Гумисте. Третий водовод должен быть проложен до пересечения улиц Гулиа и Аидгылара. В данное время водовод проведен до пересечения улиц Дбар и Дзидзария (до эстакады). Что касается пятого водовода, который ведет ГК «Абхазстрой», они фактически свою трассу проложили. Водовод будет питать второй резервуар, который находится рядом с лицей-интернатом. Завтра, вместе с «Абхазстроем», мы готовы подключиться ко второй насосной станции, чтобы проверить уже проложенную трассу и в то же время это будет полноценная врезка. Мы подключим новые водопроводы к насосной станции согласованно, чтобы в разное время не останавливать воду. После ревизии продолжим работы, которые должны быть завершены до конца этого года», – сообщил директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.

Протяжённость обоих водоводов от Гумистинской насосной станции составляет около 12 км.

Об этом сообщает сайт столицы.