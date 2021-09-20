ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ГУМИСТИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продолжаются работы по прокладке трубопроводов от гумистинской насосной станции № 2 до города Сухум.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Администрации Сухума сообщает, что в связи с технологическим подключением новых полиэтиленовых водоводов диаметром 500 мм к насосной станции № 2, 21 сентября c 00.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: ул. Эшба, Старый посёлок, Колос ул. Адыгейская, ул. Дзидзария, вокзал, центр города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
«Третий и пятый водоводы идут от насосной станции в Гумисте. Третий водовод должен быть проложен до пересечения улиц Гулиа и Аидгылара. В данное время водовод проведен до пересечения улиц Дбар и Дзидзария (до эстакады). Что касается пятого водовода, который ведет ГК «Абхазстрой», они фактически свою трассу проложили. Водовод будет питать второй резервуар, который находится рядом с лицей-интернатом. Завтра, вместе с «Абхазстроем», мы готовы подключиться ко второй насосной станции, чтобы проверить уже проложенную трассу и в то же время это будет полноценная врезка. Мы подключим новые водопроводы к насосной станции согласованно, чтобы в разное время не останавливать воду. После ревизии продолжим работы, которые должны быть завершены до конца этого года», – сообщил директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.
Протяжённость обоих водоводов от Гумистинской насосной станции составляет около 12 км.
Об этом сообщает сайт столицы.
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