ЗА ДВОЕ СУТОК ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА ОТ COVID-19

Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 485 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 12, 1 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.