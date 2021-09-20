ЗА ДВОЕ СУТОК ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА ОТ COVID-19
Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 485 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 12, 1 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 65 лет.
За два дня в российском военном госпитале скончались три пациента, мужчина 1946 г.р и две женщины 1961 и 1955 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26828 человек. Зарегистрировано 405 летальных случаев. Выздоровели 22034 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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