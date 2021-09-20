НОВОСТИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Также Баграт Боджгуа провёл совещание с активом района и главами администраций сел. В ходе совещания обсуждались налогообложения в сёлах, оплата за электроэнергию, а также эпидемиологическая обстановка в районе. Глава района поручил главам администраций проводить активную работу в сёлах, приложить все усилия по сбору средств по оплате за электроэнергию. Также поручил всем главам сел еженедельно представлять отчёт о проделанной работе в организационный отдел Администрации.

Актив Гудаутского района поздравил с 70-летием заведующего отделом культуры Гудаутского района, художественного руководителя Государственного Заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии и детского Гудаутского ансамбля «Аураща», Народного артиста Абхазии, Народного артиста Карачаево-Черкессии, Тания Валерия Константиновича, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра! Юбиляру был вручён памятный подарок и поздравительное письмо.