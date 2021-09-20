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Абхазия Информ

НОВОСТИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 20 сентября 2021 22:31
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НОВОСТИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 20 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа провёл совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и пути выхода из сложившейся ситуации.

Санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба предложила временно прервать учебный процесс в средней школе №2, в целях уменьшения риска распространения инфекции. По мнению санитарного врача, причиной роста заболеваемости служит несоблюдение санитарных норм.

Также Баграт Боджгуа провёл совещание с активом района и главами администраций сел. В ходе совещания обсуждались налогообложения в сёлах, оплата за электроэнергию, а также эпидемиологическая обстановка в районе. Глава района поручил главам администраций проводить активную работу в сёлах, приложить все усилия по сбору средств по оплате за электроэнергию. Также поручил всем главам сел еженедельно представлять отчёт о проделанной работе в организационный отдел Администрации.

Актив Гудаутского района поздравил с 70-летием заведующего отделом культуры Гудаутского района, художественного руководителя Государственного Заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии и детского Гудаутского ансамбля «Аураща», Народного артиста Абхазии, Народного артиста Карачаево-Черкессии, Тания Валерия Константиновича, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра! Юбиляру был вручён памятный подарок и поздравительное письмо.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 20 сентября 2021 22:33

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