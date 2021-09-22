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Абхазия Информ

ТПП РА О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Новости Среда, 22 сентября 2021 11:55
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ТПП РА О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Дипломатические отношения между Республикой Абхазия и Турецкой Республикой официально не установлены. Но, несмотря на это, на сегодняшний день, Турция является вторым по значимости экономическим партнером Абхазии. При этом, доля общего внешнего товарооборота составляет 8%, и эта цифра ежегодно увеличивается. https://www.tppra.org/

Расширение и развитие добрососедских, дружеских, экономических и торговых отношений между Турцией и Абхазией являются одним из приоритетных направлений Торгово-промышленной Республики Абхазия.

Стоит подчеркнуть, что экономика Турции – одна из наиболее быстро развивающихся экономик в мире. Выгодное географическое положение и приток зарубежных инвестиций сделали страну одной из экономически сильнейших в регионе. Ведущие мировые экономисты и политологи относят Турецкую республику в группу «Новые индустриальные страны» – это государства, в которых за последние десятилетия произошёл качественный скачок социально-экономических показателей. Турция один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, текстиля, автомобилей и запчастей, морских судов, строительных материалов и бытовой техники.

Подробности материала читайте на официальном сайте ТПП РА в рубрике "Точка зрения".

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