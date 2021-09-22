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Абхазия Информ

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ФИНПОМОЩЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ В 2022-2023 ГОДАХ

Новости Среда, 22 сентября 2021 09:50
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РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ФИНПОМОЩЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ В 2022-2023 ГОДАХ

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического развития в 2022 году планируется увеличить на 410 млн рублей, в 2023 году - на 401,5 млн руб. /ТАСС/.

Бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи РФ Республике Южная Осетия и Абхазии в 2022 и 2023 годах планируется увеличить, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, увеличение финансовой помощи Южной Осетии как в 2022-м, так и в 2023 году составит 786,2 млн рублей. Уточняется, что средства направляются на "реализацию соглашений, заключенных в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года".

Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического развития, согласно документу, в 2022 году планируется увеличить на 410 млн рублей, в 2023 году - на 401,5 млн рублей.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета, средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее заключенных РФ с Южной Осетией и Абхазией.

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