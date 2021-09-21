ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ-19 ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 27 ТЫСЯЧАМ

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 433 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них. Об этом сообщает Оперативный Штаб.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 71 года и мужчина 70 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26931 человек. Зарегистрировано 407 летальных случаев. Выздоровели 22034 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.