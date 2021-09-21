 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ-19 ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 27 ТЫСЯЧАМ

Новости Вторник, 21 сентября 2021 23:47
Оцените материал
(0 голосов)
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ-19 ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 27 ТЫСЯЧАМ

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 433 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них. Об этом сообщает Оперативный Штаб.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 71 года и мужчина 70 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26931 человек. Зарегистрировано 407 летальных случаев. Выздоровели 22034 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ АКЦИИ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.