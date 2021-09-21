В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ АКЦИИ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ»

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Новом районе столицы прошло второе мероприятие в рамках акции «Всемирный день чистоты». Инициативу Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты поддержала столичная администрация. Участники первой акции «Всемирный день чистоты», проживающие в районе поворота на Маяк, передали эстафету на уборку территории Новому району. (sukhumcity.info)

И буквально за считанные дни жители микрорайона сорганизовались с инициаторами акции, и вышли на уборку территории, прилегающей к мемориалу памяти погибших в Отечественной войне, установленной на улице Аргун.

Участники акции почтили память погибших воинов минутой молчания. Организаторы обращаются к жителям и других районов Сухума подключиться к акции и выйти на уборку, чтобы в какой-то мере помочь и коммунальным службам города. «Новый район первый принял эстафету и надеемся, что следующие районы тоже присоединятся к нам. Нашу акцию поддержала администрация города, за что им огромное спасибо. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Автандилу Сурманидзе, Астамуру Герхелия», - сказала учредитель Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко Жители Нового района с энтузиазмом приняли эстафету и совестно с представителями домоуправления №5, Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты и рабочими МУП «Благоустройство» в течение двух часов косили, подметали, собирали мусор в пакеты. Провели уборку и во дворах домов по улице Аргун, теперь на детских площадках будет комфортно не только детям, но и ожидающим их родителям.

Среди организаторов акции по уборке и представители компании Greenway. Они отметили, что главная цель мероприятия - воспитать экологическое самосознание подрастающего поколения. «Чтобы дети знали, что здесь нельзя сорить, что землю надо беречь. У вас самая красивая земля в мире. И я хочу, чтобы она была чистой, богатой, обеспеченной. Земля Абхазии и народ Абхазии будьте самыми лучшими в мире, вы достойны этого», - сказала региональный представитель компании Greenway Шекер Гарибова.

На место проведения акции пришел замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе. Кстати, прилегающую в мемориалу территорию Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы собирается обустроить - высадить деревья и установить лавочки по периметру.

«Мы планируем облагородить территорию мемориала. Произведем высадку 25 деревьев. Хотим посадить красивую лагерстремию. Так же будут кустарники семейства хвойных. Поставим лавочки, чтобы жители улицы могли приятно проводить время, сидеть, отдыхать. Здесь будет своего рода зона отдыха. Планов у нас много, будем поэтапно их осуществлять», - сказала инженер Департамента ЖКХ Администрации Сухума Кама Кутелия. На улице Аргун также собираются установить две остановки и пустить по кругу общественный транспорт. До сих пор жители «Пяточка» добирались до своих домов пешком.