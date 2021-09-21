НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОВЕЩЕСТВ

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ . По признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 217 и ч. 2 ст. 223 УК РА уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гулрыпшского района Харчилава Гарика Авальеновича 1963 г.р..

В результате проведённых оперативных мероприятий, сотрудниками ОУР ОВД по Гулрыпшскому району во время обследования жилища Гарика Харчилава обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А именно, карабин «Симонова» калибра 7,62 мм, 2 автомата системы Калашникова калибра 5,45мм и 7.62 мм, а также магазины к ним, один из которых был снаряжен 30 патронами калибра 5,45 мм. Согласно справке эксперта карабин и оба автомата технически исправны и пригодны для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

В хозяйственной части домовладения сотрудники милиции обнаружили и изъяли наркотическое вещество каннабис, т. к «марихуану», вес которого составил порядка 5 грамм.

Гражданин Харчилава решением суда Гулрыпшского района заключён под стражу. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.

Об этом сообщает сайт МВД РА.