АВАРИЯ НА ПОДСТАНЦИИ С «БЗЫБЬ»
Новости Среда, 22 сентября 2021 14:21
Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает об аварии на ПС Бзыбь. Без подачи электричества остались Гагрский район и часть Гудаутского района.
Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает об аварии на ПС Бзыбь. Без подачи электричества остались Гагрский район и часть Гудаутского района.
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