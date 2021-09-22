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Абхазия Информ

АВАРИЯ НА ПОДСТАНЦИИ С «БЗЫБЬ»

Новости Среда, 22 сентября 2021 14:21
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Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает об аварии на ПС Бзыбь. Без подачи электричества остались Гагрский район и часть Гудаутского района.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 22 сентября 2021 14:24

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