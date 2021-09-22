В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил коллективу Республиканской специализированной психиатрической больницы нового руководителя.
Исполнять обязанности главврача медучреждения будет Ануа Ирина Михайловна. Бывший руководитель Кортава Георгий Игоревич был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
«Как и прежде, вы будете получать со стороны министерства здравоохранения необходимую помощь. Ваша работа очень важна, и давайте выполнять ее и дальше. Прошу поддержать нового руководителя. Вы знаете Ирину Михайловну не первый год, она опытный сотрудник», - отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Глава Минздрава подчеркнул, что в больнице есть сложности разного характера.
«Я понимаю, что у медучреждения есть сложности с кадрами, охраной, оборудованием. Также необходимо решать проблему с деревьями вокруг больницы: они нередко падают и повреждают забор, они могут представлять угрозу для людей, которые находятся во дворе. Есть ряд других вопросов. Но вы не единственное лечебное учреждение, у которого имеются проблемы. В каждом нашем медучреждении масса вопросов, которые мы стараемся решать, но за один день всем помочь не получится. У вас же были определенные проблемы с закупом питания для пациентов, они уже решены, задолженности погашены. Решаем проблемы подведомственных учреждений, планомерно распределяя наши возможности», - отметил Бутба.
Со своей стороны, Игорь Кортава поблагодарил коллектив за совместную работу.
«Призываю вас и дальше работать во благо больницы и наших пациентов, а также поддержать Ирину Михайловну на новой должности», - сказал он.
На сегодняшний день в психбольнице более 130 пациентов.
Ануа Ирина Михайловна была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.