В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Исполнять обязанности главврача медучреждения будет Ануа Ирина Михайловна. Бывший руководитель Кортава Георгий Игоревич был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

«Как и прежде, вы будете получать со стороны министерства здравоохранения необходимую помощь. Ваша работа очень важна, и давайте выполнять ее и дальше. Прошу поддержать нового руководителя. Вы знаете Ирину Михайловну не первый год, она опытный сотрудник», - отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул, что в больнице есть сложности разного характера.

«Я понимаю, что у медучреждения есть сложности с кадрами, охраной, оборудованием. Также необходимо решать проблему с деревьями вокруг больницы: они нередко падают и повреждают забор, они могут представлять угрозу для людей, которые находятся во дворе. Есть ряд других вопросов. Но вы не единственное лечебное учреждение, у которого имеются проблемы. В каждом нашем медучреждении масса вопросов, которые мы стараемся решать, но за один день всем помочь не получится. У вас же были определенные проблемы с закупом питания для пациентов, они уже решены, задолженности погашены. Решаем проблемы подведомственных учреждений, планомерно распределяя наши возможности», - отметил Бутба.

Со своей стороны, Игорь Кортава поблагодарил коллектив за совместную работу.

«Призываю вас и дальше работать во благо больницы и наших пациентов, а также поддержать Ирину Михайловну на новой должности», - сказал он.

На сегодняшний день в психбольнице более 130 пациентов.

Ануа Ирина Михайловна была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.