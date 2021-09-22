24 - 26 СЕНТЯБРЯ в АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ «АИХАМЦА»
Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. 24 - 26 сентября состоится Международный Фестиваль кузнецов-оружейников «Аихамца» на территории этнографического парка «Апсны парк».
Этнокомпекс располагается на территории 10 гектаров близ села Мгудзырхва Гудаутского района. Об этом сообщают организаторы в соцсети Фейсбук.
В течение трёх дней мастера из России, Беларуси и Абхазии будут проводить мастер-классы по изготовлению клинков, ножей и кинжалов.
В программе фестиваля будут проводиться мастер классы, ковка многослойной стали (Дамасская сталь), плавка железа, кузнечная сварка.
«Приглашаем всех желающих присоединиться к этому большому культурному и историческому событию, площадкой для которого в этом году станет наша Республика!», - говорится в сообщении.
Автором идеи открытия этнопарка является Мзоуч Пилия.