24 - 26 СЕНТЯБРЯ в АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЦОВ-ОРУЖЕЙНИКОВ «АИХАМЦА»

Этнокомпекс располагается на территории 10 гектаров близ села Мгудзырхва Гудаутского района. Об этом сообщают организаторы в соцсети Фейсбук.

В течение трёх дней мастера из России, Беларуси и Абхазии будут проводить мастер-классы по изготовлению клинков, ножей и кинжалов.

В программе фестиваля будут проводиться мастер классы, ковка многослойной стали (Дамасская сталь), плавка железа, кузнечная сварка.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к этому большому культурному и историческому событию, площадкой для которого в этом году станет наша Республика!», - говорится в сообщении.

Автором идеи открытия этнопарка является Мзоуч Пилия.