В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание по вопросам оказания государственной помощи социально незащищенным категориям для приобретения жильё. Об этом сообщает сайт правительства.

В нём приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политик Руслан Аджба, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, руководитель Управления правового обеспечения Андрей Гуния, начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия.

Речь шла о структурной модификации госпрограмм, которые были приняты в 2019 году и позволили снять жилищный вопрос свыше 50 нуждающимся семьям.

В 2020 и 2021 году продолжался приём заявок и формирование пакетов документов для кандидатов, подходящих под утверждённые категории, однако финансирование не осуществлялось в связи с тем, что у бюджета страны стратегическим направлением расходования стали мероприятия, связанные с защитой здоровья населения от коронавирусной инфекции.

В 2021 году в Кабинете Министров совместно с заинтересованными ведомствами велась работа по обновлению правил программы. Рабочая группа, состоящая из юристов и экспертов социальной сферы, по поручению Премьер-министра пересмотрела категории граждан, имеющих право претендовать на участие в программе, а также условия получения средств на приобретение жилья.

Так, планируется внести изменения в госпрограмму, объединив ресурсы двух действующих на сегодня в одну. Кроме того, рассматривается вопрос отмены условия возвратности предоставляемых средств.

«В рамках проекта единой программы выделяемые средства могут стать безвозвратными. Ресурсы двух утверждённых ранее программ могут объединиться, совокупленные средства будут объемом 40 млн рублей. Их хватит на покрытие потребностей до 50 семей ежегодно. Предлагается принять программу на 2 года, проект документа в таком случае предусмотрит по 40 млн на 2021 и 2022 гг», - прозвучало на встрече.

При этом Премьер-министр отметил, что претендовать на участие в программе должны действительно социально незащищенные и не обеспеченные жильем граждане, наиболее нуждающиеся: инвалиды I группы, дети у которых погибли родители, семьи лиц, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, многодетные семьи, имеющие четырёх и более детей.

По предварительной информации, проект новой формы госпрограммы по поддержке граждан в приобретении жилья будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства Республики Абхазия.