ПРОКУРАТУРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ С. ХАШТА

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратура Галского района по результатам проверки деятельности администрации с. Хашта Галского района возбудила уголовное дело в отношении экс-главы администрации села Беслана Туркия. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Дело вопо факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. (по ч. 4 статьи 157 УК РА).

По версии органа расследования, экс-глава администрации села Хашта Галского района Туркия Беслан Робертович в период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020г. систематически принимал уплаченный жителями с.Хашта Галского района земельный налог и, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, из полученных за указанный период денежных средств на общую сумму 1 823 350 руб. внес на расчетный счет ИМНС РА по Галскому району - 1 163 203 руб., тем самым совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе произведенного расследования, прокуратурой Галского района 21 сентября 2021 года выделены два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации с.Хашта Галского района Гамисония Джамбула Михайловича и в отношении бригадира бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаза Гиглаевича по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога, то есть по части 3 статьи 156 и ст.294 УК Республики Абхазия, совершенных указанными лицами в период с 19.02.2020 г. по 07.07.2020 г. путем внесения в официальные документы - квитанции Формы №24 заведомо ложных сведений о получении заниженной суммы земельного налога от жителей села за 2020 год.