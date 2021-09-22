МИНОБОРОНЫ РОССИИ ОБЪЯВИЛО ТЕНДЕР НА ВОИНСКИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 22 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тендер объявлен на оказание услуг по международным воинским грузовым железнодорожным перевозкам. "Оказание услуг по выполнению воинских грузовых перевозок в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2021-2022 годах", - говорится в информация о закрытом аукционе на сайте госзакупок.

Ведомство готово потратить на эти нужды до 854 млн рублей, из них 567 млн - в 2022 году и 286,9 - в 2023. Заявки принимаются до 7 октября, аукцион будет проведен 11 октября.

Согласно условиям контракта, перевозки планируется организовать в Абхазию, Туркменистан, Узбекистан, Армению, Украину, Азербайджан, Китай, Монголию, Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан.