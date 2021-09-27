С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ!

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают день освобождения Сухума. Почтить память погибших и возложить цветы к Мемориалу в Парке Славы пришли участники Отечественной войны народа Абхазии, родственники павших воинов, руководители государства, члены парламента и правительства, сотрудники столичной Администрации, горожане и представители общественности, студенты и школьники.

В связи с пандемией коронавируса, мероприятия в этот день проходят с соблюдением санитарных норм.

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28 лет назад, войска Гумистинского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали его глубокоэшелонированную оборону и окружили сухумскую группировку войск.

Наступление на столицу началось 16 сентября одновременно со стороны Гумисты и господствующих высот. Абхазские отряды на востоке Абхазии блокировали центральную трассу в районе Кодора с целью не пропустить к Сухуму пятитысячную грузинскую группировку.

Штурм столицы Абхазии продолжался одиннадцать дней. К концу дня 25 сентября абхазские части уже контролировали район железнодорожного вокзала. Сломив сопротивление противника, в скором времени под их контролем был практически весь город, кроме центра.

К 26 сентября абхазы контролировали свыше 80% территории Сухума и начали обход города с северо-востока. После полудня 27 сентября абхазская армия взяла последний грузинский оплот в городе – здание Совмина. Битва за Сухум была окончена.

Освобождение столицы Абхазии Сухума в сентябре 1993 года силами абхазской армии и отрядами добровольцев от грузинской оккупации стало кульминацией всей грузино-абхасзкой войны 1992-1993 годов. Абхазы и их союзники шли к этой цели более года, испытав горечь поражения во время Мартовского наступления и понеся тяжелые потери во время летних операций 1993 года.