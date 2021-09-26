УМЕР ПОЭТ ПЛАТОН БЕБИЯ

Поэт, прозаик, публицист, переводчик Бебиа Платон Хуампович родился 5 октября 1935 г. в селе Кутол Очамчирского района Абхазии.

Член Союза писателей СССР (1965), Союза писателей Абхазии и Союза писателей России (1999). Заслуженный работник культуры Абхазии, лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (в 2007 г. - за перевод стихов Р. Бёрнса). Награжден орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени. П. Бебиа окончил Сухумский государственный педагогический институт им. А. М. Горького (1959), Литературный институт им. А. М. Горького в Москве (1968). Работал в редакциях газеты «Апсны капш», журнала «Амцабз».

Долгое время работал редактором, заместителем директора, главным редактором (с 1979 г.), директором издательства «Алашара». Стихи начал писать в 15 лет. Печатается с 1952 г.. Его произведения публиковались в коллективных сборниках, журналах «Алашара», «Амцабз», «Звезда», «Наш современник», «Молодая гвардия»; газетах «Апсны капш», «Апсны», «Бзыбь», «Ецваджаа» («Созвездие»), «Советская Абхазия», «Литературная газета», «Литературная Абхазия», литературном сборнике «Ерцаху» и др. Автор большого количества стихов, баллад, поэм, рассказов и повестей, романов «Западня» и «Скоморохи», романа в стихах «Каменная ноша». Многие стихи поэта включены во второй том «Антологии абхазской поэзии. XX век» (Акуа – Москва, 2001; 2009). В переводе на русский язык в разные годы в Москве изданы его книги: «Спящая река», Стихи и поэма «Радуга», Рассказы, роман «И катится золотая арба».

Произведения П. Бебиа переводились также на украинский, армянский и другие языки.

П. Бебиа известен и как переводчик, он перевел на абхазский язык «Медный всадник» А. С. Пушкина, стихи Р. Бёрнса, С. А. Есенина, Г. Лорки, Н. Хикмета, Л. Украинки, С. В. Михалкова, Е. А. Евтушенко; К. Ш. Кулиева, Дж. К. Лагучева, рассказы Ч. Т. Айтматова «Встреча», «Сын бойца» и др.

Похоронят поэта в родном селе Кутол 28 сентября.