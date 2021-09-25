ОТ КОВИДА СКОНЧАЛИСЬ ДВА ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 25 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 370 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 88 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В российском военном госпитале скончались два пациента, мужчина 1958 г.р и женщина 1936 г.р

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22404 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.