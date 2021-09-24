ЗА СУТКИ КОВИД ПОДТВЕРЖДЕН У 112 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 536 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 112 из них, сообщает Оперативный штаб.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В российском военном госпитале скончалась женщина 1960 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27265 человек. Зарегистрировано 411 летальных случаев. Выздоровели 22318 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.