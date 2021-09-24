СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА В ДАР РЕАНИМОБИЛЬ ОТ ФОНДА ИВАНА САВВИДИ

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил президента Аслана Бжания и минздрав за решение передать реанимобиль инфекционной больнице.

«Хочу поблагодарить в первую очередь президента за удачные переговоры. Вам огромное спасибо, что приняли решение передать реанимобиль именно инфекционной больнице. Сегодня инфекционная больница находится на передовых позициях в борьбе с ковид, потому была крайняя необходимость в машине и вы этот вопрос решили», - отметил Беслан Эшба. Сухумский мэр выразил особую благодарность и признательность Ивану Саввиди за неоценимую помощь.

«Это уже не первый автомобиль, который получает Минздрав. Недавно нам передали в дар два автомобиля скорой помощи, сейчас ждем еще один реанимационный автомобиль и два линейных автомобиля для скорой медицинской помощи города Сухум», - уточнил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Заведующий отделением реанимации Сухумской инфекционной больницы Дамей Зантария также поблагодарил всех за столь за необходимый больнице реанимобиль.

Cаввиди Иван Игнатьевич– член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, президент национально-культурной автономии греков России, основатель и председатель Совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком», меценат и благотворитель.