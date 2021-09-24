РУКОВОДИТЕЛЬ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ ВАДИМ ЧЕХА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ АПША» III СТЕПЕНИ
Сухум. 24 сентября 2021. Абхазия-Информ. За значительный вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных кадров для Абхазии руководитель представительства Рос сотрудничества в Абхазии Вадим Чеха награжден орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени.
Указ об этом подписал сегодня президент РА Аслан Бжания.
Рос сотрудничество начало работать в Абхазии 18 декабря 2009 года. Организация действует в республике в тесном взаимодействии в органами власти, с образовательными и культурными учреждениями, с ведомствами, занимающимися
молодежной политикой.
В системе Рос сотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.
Вадим Чеха руководит агентством в Абхазии с сентября 2018 года.
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