ЗА ТРИ ГОДА В АБХАЗИЮ БЫЛО ИНВЕСТИРОВАНО БОЛЕЕ 130 МЛН РУБ., РЕАЛИЗОВАНО 130 ПРОЕКТОВ ПО ПРОЕКТАМ ENPARD III

Сухум. 24 сентября 2021. Абхазия-Информ. На арт-станции «ГУМА» @guma_art_station прошла презентация результатов и подведение итогов трехлетней работы совместного проекта Европейского Союза и Программы Развития ООН по Развитию Сельских Территорий в Абхазии ENPARD III, направленного на повышение жизнестойкости сельского населения. Об этом говорится в сообщении Центра Развития Сельского Хозяйства и Села в соцсети Фейсбук.

Общая цель проекта - содействие всеохватывающему и устойчивому росту, созданию рабочих мест и источников средств к существованию для населения Абхазии.

За три года реализации проекта ENPARD III в Абхазии было инвестировано более 130 миллионов рублей, реализовано 130 проектов в рамках грантовой поддержки и создано свыше 300 новых рабочих мест.

По всем районам Абхазии поддержаны коммерческие проекты в сфере сельского хозяйства, животноводства, производства и переработки, медицинских услуг, выращивания аквакультуры, птицеводства и других сферах.

Важным направлением работы была поддержка социальных проектов. Это благоустройство школ и детских садов, ремонт реабилитационного центра и танцевального зала, создание центра с кабинетом лечения и физкультуры для людей с ограниченными возможностями, строительство минифутбольных площадок, закладка питомника растений, обучающие тренинги для молодежи и многое другое.

В рамках финального мероприятия прошла презентация каталога профинансированных проектов ENPARD III и видеоролика о проделанной работе.

В связи с введенными мерами по защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-19), на мероприятие приглашено ограниченное количество людей и соблюдались строгие меры безопасности.