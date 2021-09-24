БОЛЕЕ 700 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ МЕД ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОМ ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ

Сухум. 24 сентября 2021. Абхазия-Информ. Российские военные врачи в Сухуме приняли на лечение и консультацию до 700 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ЮВО.

В данный момент на лечении в стационаре находится 66 человек. 146 человек уже выписали из госпиталя.

Многопрофильном военный госпиталь работает круглосуточно. Налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в г. Сухум, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1500 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов, более 500 обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Многопрофильного Госпиталь прибыл в Абхазию 17 августа, он располагается на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Руководство военного медучреждения находится в постоянной связи с Минздравом Абхазии, который снабжает подразделение кислородом и обеспечивает транспортировку больных с COVID-19.