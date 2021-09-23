СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 507 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 116 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27153 человека. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22107 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.