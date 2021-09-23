В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ПРОХОДЯТ ДНИ ВОЕННОЙ СЛАВЫ

Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. С 20 по 30 сентября в школах города Сухум проходят Дни военной Славы, сообщает Управление образования Администрации города Сухум.

В связи с этим в школах города проходят различные мероприятия, посвященные Дню Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. Цель проведения мероприятия – формирование чувства патриотизма, гордости за Родину, воспитание патриота и защитника Отечества.

27 сентября 2021 года исполняется 28 лет со дня освобождения столицы Абхазии от грузинских оккупационных войск. 30 сентября - День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Источник: sukhumcity.info