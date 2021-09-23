ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ "ОНЕГИН"

«Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно», — отметила певица.

Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Хибла Герзмава уже дважды выступила на сцене Музыкального театра: 15 сентября исполнила партию Дездемоны в опере «Отелло», а вчера представила столичной публике концертную программу «Хибла-джаз».