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Абхазия Информ

ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ "ОНЕГИН"

Новости Четверг, 23 сентября 2021 18:27
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ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ &quot;ОНЕГИН&quot;

Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала президентом российской национальной оперной премии "Онегин". (MKRA.ORG)

«Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно», — отметила певица.

Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Хибла Герзмава уже дважды выступила на сцене Музыкального театра: 15 сентября исполнила партию Дездемоны в опере «Отелло», а вчера представила столичной публике концертную программу «Хибла-джаз».

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