ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ "ОНЕГИН"
Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала президентом российской национальной оперной премии "Онегин". (MKRA.ORG)
«Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно», — отметила певица.
Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге.
В этом сезоне Хибла Герзмава уже дважды выступила на сцене Музыкального театра: 15 сентября исполнила партию Дездемоны в опере «Отелло», а вчера представила столичной публике концертную программу «Хибла-джаз».
Последнее от Super User
- В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ПРОХОДЯТ ДНИ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
- В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ АБХАЗСКИХ МЕДИКОВ С ПРОФЕССОРОМ СЕРГЕЕМ ЦАРЕНКО
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ
- В НОВОМ АФОНЕ НАЙДЕНО ТЕЛО УТОПЛЕННИКА
- ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 106 ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ТРОЕ СКОНЧАЛИСЬ