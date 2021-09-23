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Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ АБХАЗСКИХ МЕДИКОВ С ПРОФЕССОРОМ СЕРГЕЕМ ЦАРЕНКО

Новости Четверг, 23 сентября 2021 18:24
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В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ АБХАЗСКИХ МЕДИКОВ С ПРОФЕССОРОМ СЕРГЕЕМ ЦАРЕНКО

Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. По согласованию Министерства здравоохранения Абхазии с Департаментом здравоохранения города Москвы в Республиканской больнице в онлайн-формате прошла конференция абхазских медиков, задействованных в лечении коронавирусных больных с доктором медицинских наук, профессором, одним из ведущих экспертов по коронавирусной инфекции в Российской Федерации Сергеем Васильевичем Царенко.

Сергей Царенко - врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии одного из лучших медучреждений в России по борьбе с коронавирусом - Московской городской клинической больницы №52.

Конференция шла более двух часов, в ней приняли участие медики амбулаторного и стационарного звена, главврачи реаниматологи, заведующие отделениями ЛПУ, специалисты Минздрава и врачи российского мобильного военного госпиталя, расположенного в г.Сухум.

В рамках мероприятия участники обсудили тактику ведения и лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Особое внимание Сергей Царенко уделил вакцинации. Он подчеркнул необходимость прививки от Covid-19. По его мнению, на сегодняшний день, наиболее эффективной профилактикой новой коронавирусной инфекции является вакцинация.

По словам Министра здравоохранения Эдуарда Бутба, такого рода конференции станут традиционными.

«Благодарим наших российских коллег за то, что они обмениваются опытом с нашими врачами. Это поможет нам более эффективно лечить наших граждан. Планируем провести такие же конференции по педиатрии и акушерско- гинекологической помощи», - сказал Бутба.

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