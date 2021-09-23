В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ

Сухум. 23 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочее совещание по вопросам исполнения Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года №4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами». Обэтом сообщает сайт правительства.

На встрече присутствовали вице-премьеры, министр по налогам и сборам, руководитель Аппарата Кабинета Министров.

В соответствии с указанным Законом Республики Абхазия до 30 июля 2021 года в установленном порядке должны были быть опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия сведения с оригиналов деклараций о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год декларантов и членов их семей.

По сообщению Джансуха Нанба, сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу 1438 декларантов. 351 организация не опубликовала сведения декларантов. 1 сентября 2021 года доступ к правкам или дополнениям программы закрыт в соответствии с нормами.

Министерство по налогам и сборам продолжало принимать декларации от организаций, однако возможности обнародования сведений у ведомства нет.

Александр Анкваб поручил вице-премьерам провести встречи с руководством учреждений и организаций курируемых сфер, провести разъяснительную работу с целью завершения процесса сдачи деклараций в МНС.