ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 11 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили государственный флаг над столицей Абхазии.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 28-ой годовщиной освобождения нашей столицы от оккупационных войск Госсовета Грузии.

Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны. Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попытки стереть память о нашем народе и исказить историю.

Выражаю искренние слова благодарности ветеранам Отечественной Войны Народа Абхазии и поздравляю всех жителей нашей столицы с днем освобождения Сухума.

Хочу пожелать мирного неба над головой, счастья и процветания!