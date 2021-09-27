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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Новости Понедельник, 27 сентября 2021 14:56
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с днем освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 28-ой годовщиной освобождения нашей столицы от оккупационных войск Госсовета Грузии.

27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 11 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили государственный флаг над столицей Абхазии.

Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны. Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попытки стереть память о нашем народе и исказить историю.

Выражаю искренние слова благодарности ветеранам Отечественной Войны Народа Абхазии и поздравляю всех жителей нашей столицы с днем освобождения Сухума.

Хочу пожелать мирного неба над головой, счастья и процветания!

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 27 сентября 2021 15:00

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