ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МИНОБОРОНЫ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ

В истории нашей страны есть много дат, которые сыграли решающую роль в сохранении и становлении нашего государства. Безусловно, самый главный для нас праздник – это День Победы в Отечественной Войне Народа Абхазии 1992-1993 гг. Нет семьи в Абхазии, которую бы не коснулись горе и лишения, вызванные войной, что унесла так много жизней достойнейших сынов и дочерей Абхазии.

Все было против нас. Мировое сообщество, открыто поддерживая Грузию, отказывало нам в праве высказывать нашу позицию. Мобилизовав все силы, встав как один, наш народ смог сломить врага и преодолеть все преграды.



В тяжелейших условиях в кратчайшие сроки мы смогли создать эффективное военное правительство и армию. Вооруженные Силы Республики Абхазия проявили себя как организованная структура, способная решать любые военные задачи как на земле, так и в воздухе и на воде.



Несмотря на трагические итоги некоторых военных операций, военное командование нашей Армии смогло перегруппировать силы и нанести врагу несокрушимый удар.



Особую роль в спасении нашего народа от полного уничтожения сыграли братские народы Северного Кавказа, добровольцы из России, соотечественники из Турции, Иордании, Сирии и других стран. Мы никогда не забудем их вклад в нашу независимость.



Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всему составу Министерства Обороны Республики Абхазия, сказать спасибо за Победу и мирное небо всем ветеранам, поблагодарить за службу всех солдат и офицеров.



Сохранение единства наших действий в вопросах безопасности является вопросом величайшей важности.



С наступающим Днём Победы!