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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МИНОБОРОНЫ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 27 сентября 2021 15:04
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МИНОБОРОНЫ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Министерство обороны РА с 28 годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Товарищи офицеры! 

В истории нашей страны есть много дат, которые сыграли решающую роль в сохранении и становлении нашего государства. Безусловно, самый главный для нас праздник – это День Победы в Отечественной Войне Народа Абхазии 1992-1993 гг. Нет семьи в Абхазии, которую бы не коснулись горе и лишения, вызванные войной, что унесла так много жизней достойнейших сынов и дочерей Абхазии.

Все было против нас. Мировое сообщество, открыто поддерживая Грузию, отказывало нам в праве высказывать нашу позицию. Мобилизовав все силы, встав как один, наш народ смог сломить врага и преодолеть все преграды.

В тяжелейших условиях в кратчайшие сроки мы смогли создать эффективное военное правительство и армию. Вооруженные Силы Республики Абхазия проявили себя как организованная структура, способная решать любые военные задачи как на земле, так и в воздухе и на воде.

Несмотря на трагические итоги некоторых военных операций, военное командование нашей Армии смогло перегруппировать силы и нанести врагу несокрушимый удар.

Особую роль в спасении нашего народа от полного уничтожения сыграли братские народы Северного Кавказа, добровольцы из России, соотечественники из Турции, Иордании, Сирии и других стран. Мы никогда не забудем их вклад в нашу независимость.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всему составу Министерства Обороны Республики Абхазия, сказать спасибо за Победу и мирное небо всем ветеранам, поблагодарить  за службу всех солдат и офицеров.

Сохранение единства наших действий в вопросах безопасности является вопросом величайшей важности.

С наступающим Днём Победы!

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 27 сентября 2021 15:14

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