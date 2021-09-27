ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ГТК С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

27 сентября 1991 года Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии.



В течении этого времени Таможенная Служба Республики Абхазия вносила ощутимый вклад в укрепление экономической безопасности, защиту национальных интересов страны, пополнение бюджетных доходов государства.



Наши таможенники всегда мужественно и достойно защищали интересы Родины. Многие из них погибли в годы Отечественной войны народа Абхазии. В тяжелые послевоенные годы сотрудники таможни подвергались постоянной опасности, противостоя многочисленным диверсионно-террористическим группам, проникающим с территории Грузии. Более 20 сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Абхазия отдали свои жизни, исполняя профессиональный долг.



Помимо физической опасности, абхазской таможне приходилось преодолевать международное эмбарго и изоляцию.

Развиваясь в тяжелейших условиях, Государственный Таможенный Комитет Республики Абхазия достиг того уровня, когда можно говорить о перспективах развития в соответствии с международными стандартами и требованиями нового времени.



В частности: повышение качества и эффективности работы, внедрение современных технологий таможенного оформления и администрирования, совершенствование таможенного регулирования, создание благоприятных условий для развития международного экономического сотрудничества.



Не сомневаюсь, что все эти задачи будут реализованы.



Желаю вам, уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы Абхазии, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении национальным интересам Республики Абхазия.

ххх

27 сентября 1991 года, по инициативе Председателя Верховного Совета Абхазии В.Г. Ардзинба, Постановлением ВС Абхазии была образована Абхазская республиканская таможня (АРТ). Эта дата является точкой отсчёта в новейшей истории абхазской таможенной службы.

Позднее, в 1994 году, Президентом Республики Абхазия был подписан Указ об образовании Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, который стал центральным органом государственного управления Республики Абхазия, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в республике.