ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА БАРДОДЫМА

Поэт, журналист, переводчик Александр Викторович Бардодым родился 16 октября 1966 года в Москве. После окончания школы в 1984 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на факультет художественного перевода (абхазская группа).

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Ученики сухумской средней школы №6 имени В.М. Комарова возложили цветы к могиле российского поэта и героя грузино-абхазской войны Александра Бардодыма

В 1985 призван в армию (бронетанковые войска).

Учебу завершил в 1989 году.

Дружил с видными представителями абхазской культуры Гиви Смыр, Дауром Зантария и др.

Владел абхазским языком, переводил стихотворения поэтов Б. Шинкуба, М. Ласуриа, Т. Аджба, А. Аджинджал, А. Лагулаа и др.

С 1991 – сотрудник еженедельника «Куранты». Входил в литературную группу «Куртуазных маньеристов».

В августе 1992 года Александр Бардодым в качестве корреспондента уехал в Абхазию. Присоединился к отрядам добровольцев, которые через перевалы добирались в Абхазию, чтобы сражаться за её свободу.

Во время войны продолжал писать стихи, печатавшиеся в «Боевом листке». Является автором стихотворения «Над грозным городом раскаты…», ставшим гимном добровольцев.

Погиб в 1992 году. Похоронен в Новом Афоне.

Посмертно награжден орденом Леона.

В 1993 году вышел первый сборник его стихов «Прорваться за грань» (Москва). В 1999 году при поддержке Фонда Первого Президента РА В. Г. Ардзинба был издан сборник стихов «След крыла».

Стихи Бардодыма вошли в антологию «Русская поэзия. XX век», выпущенную к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина (Москва, 1999).

В 2011 году в Сухуме была издана книга Александра Бардодыма «Раскалённое время», в которую вошли стихи, переводы и статьи поэта.

Об этом сообщает Управление образования Администрации города Сухум.