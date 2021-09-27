ПОЗДРАВЛЕНИЯ МЭРА СТОЛИЦЫ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

27 сентября для всех жителей Абхазии самый радостный день в новейшей истории страны. В этот день грузинские оккупационные войска были изгнаны из столицы нашей страны.

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Беслан Эшба поздравил жителей столицы и всех граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума.

После освобождения Сухума враг был сломлен, уже никто не сомневался в окончательной победе в войне, длившейся более года и принесшей много горя народу Абхазии.

Столица Абхазии сильно пострадала в войне. В первые дни Сухум был оккупирован, её жители негрузинской национальности подверглись пыткам и унижениям, представителей абхазской интеллигенции убивали, местонахождение некоторых до сих пор неизвестно.

Уничтожались и очаги культуры и истории. Уже через два месяца после начала войны в Сухуме были сожжены здания Абхазского государственного архива и Абхазского института гуманитарных исследований.

Враг физически истреблял абхазов и уничтожал их историю. Но не вышло. Во все времена в Абхазии рождались люди, способные защитить свою землю от захватчиков.

Сухумцы, среди которых были еще совсем юные ребята, как и все жители нашей страны, встали на защиту Родины и изгнали врага из Абхазии.

Неоценимую помощь оказали добровольцы.

Вечная слава воинам, противостоявшим многочисленным, хорошо вооруженным войскам Госсовета Грузии.

Вечная память погибшим!

Желаем крепкого здоровья ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

Мы ценим ваш подвиг, и будем воспитывать детей на вашем примере.

С днем освобождения Сухума и с наступающим Днем Победы!

Обязательно будем отмечать славные даты в нашей истории в более праздничной обстановке после преодоления пандемии коронавируса.

Желаю всем здоровья, мира и добра!

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27 сентября 1993 года Сухум был освобожден от войск Госсовета Грузии, вторгшихся в Абхазию 14 августа 1992 года. Основная фаза операции по освобождению столицы длилась 11 дней. Ею руководили министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар.

Об этом сообщает сайт Сухума.