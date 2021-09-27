28 СЕНТЯБРЯ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Понедельник, 27 сентября 2021 16:19
Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: завтра, 28 сентября, в связи с ремонтно-профилактическими работами с 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция Очамчыра-2. Также будут отключены ПС Мыку и Куачара.
РУП «Черноморэнерго» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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