В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА

На встрече обсуждались проблемы содержания автопарка предприятия, вопросы его обновления для качественного обеспечения граждан доступным общественным транспортом.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с директором УП «Сухумское АТП» Леонидом Шулумба, заместителем директора Галиной Шларба и главным бухгалтером предприятия Ингой Капба.

Отмечалось, что кредиторская задолженность предприятия составляет свыше 6 млн рублей (задолженность по налоговым начислениям, перед различными фондами, ресурсными организациями (водоканал и др.), а также перед поставщиками расходных материалов и запчастей для транспорта.

На балансе предприятия 73 единицы техники.

Всего администрируемых предприятием маршрутов около 30 ( городских, пригородных, междугородних, международных).

По итогам встречи Александр Анкваб поручил Министерству экономики и Администрации города Сухума изучить положение дел предприятия и найти пути возможного разрешения отдельных проблем.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.