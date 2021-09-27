В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА
Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с директором УП «Сухумское АТП» Леонидом Шулумба, заместителем директора Галиной Шларба и главным бухгалтером предприятия Ингой Капба.
На встрече обсуждались проблемы содержания автопарка предприятия, вопросы его обновления для качественного обеспечения граждан доступным общественным транспортом.
Отмечалось, что кредиторская задолженность предприятия составляет свыше 6 млн рублей (задолженность по налоговым начислениям, перед различными фондами, ресурсными организациями (водоканал и др.), а также перед поставщиками расходных материалов и запчастей для транспорта.
На балансе предприятия 73 единицы техники.
Всего администрируемых предприятием маршрутов около 30 ( городских, пригородных, междугородних, международных).
По итогам встречи Александр Анкваб поручил Министерству экономики и Администрации города Сухума изучить положение дел предприятия и найти пути возможного разрешения отдельных проблем.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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