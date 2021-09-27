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Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УШЛА В ОТСТАВКУ

Новости Понедельник, 27 сентября 2021 20:42
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Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. В здании Верховного суда Республики Абхазия состоялось заседание Квалификационной коллегии судей, на котором было рассмотрено заявление председателя Верховного суда Мананы Делба о прекращении ее полномочий, в связи с личным письменным заявлением об отставке.

Члены Квалификационной коллегии судей удовлетворили заявление Мананы Делба и приняли решение о прекращении ее полномочий в качестве судьи и председателя Верховного суда Республики Абхазия.

Они выразили благодарность Манане Делба за многолетний труд в судебной системе.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 сентября 2021 20:45

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