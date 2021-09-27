ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УШЛА В ОТСТАВКУ
Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. В здании Верховного суда Республики Абхазия состоялось заседание Квалификационной коллегии судей, на котором было рассмотрено заявление председателя Верховного суда Мананы Делба о прекращении ее полномочий, в связи с личным письменным заявлением об отставке.
Члены Квалификационной коллегии судей удовлетворили заявление Мананы Делба и приняли решение о прекращении ее полномочий в качестве судьи и председателя Верховного суда Республики Абхазия.
Они выразили благодарность Манане Делба за многолетний труд в судебной системе.
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