ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УШЛА В ОТСТАВКУ

Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. В здании Верховного суда Республики Абхазия состоялось заседание Квалификационной коллегии судей, на котором было рассмотрено заявление председателя Верховного суда Мананы Делба о прекращении ее полномочий, в связи с личным письменным заявлением об отставке.

Члены Квалификационной коллегии судей удовлетворили заявление Мананы Делба и приняли решение о прекращении ее полномочий в качестве судьи и председателя Верховного суда Республики Абхазия.



Они выразили благодарность Манане Делба за многолетний труд в судебной системе.