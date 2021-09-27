В ГТК ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ

Проведение данного мероприятия — очень символично, так как сегодня мы отмечаем юбилейную дату, 30 лет со дня образования таможенных органов Республики Абхазия.

«Сегодня мы с вами собрались здесь по очень важному поводу. Мы открываем мемориал в честь памяти сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия погибших при исполнении должностных обязанностей.

В самый тяжелый период нашей истории сотрудники таможни охраняли рубежи нашей страны. Сегодня славное дело, начатое нашими коллегами, продолжают молодые сотрудники, для которых понятия честь и долг никогда не будут забыты.

Убежден, что и впредь вы будете достойно нести свою нелегкую службу, нередко связанную с риском для жизни. Помнить и чтить дела и подвиги коллег, быть их достойными — это завет, которому неукоснительно надо следовать.

Уважаемые коллеги, родные и близкие наших погибших товарищей, я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!» — сказал председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отар Хеция.

На церемонию открытия мемориала были приглашены родные и близкие сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия погибших при исполнении должностных обязанностей.