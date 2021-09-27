16 СОТРУДНИКОВ ГТК ПРЕДСТАВЛЕНЫ К НАГРАДАМ
Сухум. 27 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Администрации президента Абхазии состоялась церемония награждения сотрудников Государственного таможенного комитета по случаю празднования профессионального праздника – Дня таможенника. К наградам были представлены 16 сотрудников ГТК.
Глава государства в своем поздравлении отметил, что таможенные органы Абхазии вносят ощутимый вклад в укрепление экономической безопасности, защиту национальных интересов, пополнение доходной части республиканского бюджета.
«Развиваясь в тяжелейших условиях, Государственный таможенный комитет Республики Абхазия на сегодняшний день достиг того уровня, когда можно говорить о перспективах развития в соответствии с международными стандартами и требованиями», – добавил президент.