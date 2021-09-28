ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 27 сентября проведено у 540 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались два человека, женщина 63 лет и мужчина 68 лет.
В российском военном госпитале скончался мужчина 1946 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27479 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22590 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.