ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 27 сентября проведено у 540 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.