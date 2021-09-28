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Абхазия Информ

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ВКЛЮЧЕНО 12 ВОПРОСОВ

Новости Вторник, 28 сентября 2021 15:23
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В ПОВЕСТКУ ДНЯ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ВКЛЮЧЕНО 12 ВОПРОСОВ

Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. 29 сентября состоится очередное заседание сессии Народного Собрания Республики Абхазия.

В повестку дня включено 12 вопросов:Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела»;

Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма»;

Проект Закона Республики Абхазия «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия»; 

Проект Конституционного закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О репатриантах»;

Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»;

Проект Закона Республики Абхазия «О Государственном внебюджетном фонде репатриации и демографии Республики Абхазия»; 

Проект Закона Республики Абхазия «О финансовой аренде (лизинге)»; 

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2022 год»;          

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об определении бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2022 год»;  

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об отмене Постановлений Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «Об упорядочении хранения, учета и исполнения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники» от 14 января 1994 года, №157-п и «Об утверждении Положения «О порядке огнестрельного оружия» от 4 мая 1994 года, № 173-п;   

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного  участка площадью 12,0 га в с. Адзюбжа Очамчырского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»; 

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,93 га на территории УП «Гагрипш» в г. Гагра, ул. Демерджипа из категории «земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «земли рекреационного назначения». 



Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 28 сентября 2021 15:26

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