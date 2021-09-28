В ПОВЕСТКУ ДНЯ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ВКЛЮЧЕНО 12 ВОПРОСОВ

Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма»;

В повестку дня включено 12 вопросов:Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела»;

Проект Закона Республики Абхазия «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия»;

Проект Конституционного закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О репатриантах»;

Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»;

Проект Закона Республики Абхазия «О Государственном внебюджетном фонде репатриации и демографии Республики Абхазия»;

Проект Закона Республики Абхазия «О финансовой аренде (лизинге)»;

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2022 год»;

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об определении бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2022 год»;

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «Об отмене Постановлений Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «Об упорядочении хранения, учета и исполнения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники» от 14 января 1994 года, №157-п и «Об утверждении Положения «О порядке огнестрельного оружия» от 4 мая 1994 года, № 173-п;

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 12,0 га в с. Адзюбжа Очамчырского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»;

Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,93 га на территории УП «Гагрипш» в г. Гагра, ул. Демерджипа из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения».





