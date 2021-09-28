Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» была остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Российской Федерации.

В ходе досмотра ручной клади обнаружена незадекларированная парфюмерная и косметическая продукция на общую стоимость 30 000 руб.

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.