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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 28 сентября 2021 18:51
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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. 29 сентября в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия. 

Члены Правительства рассмотрят 15 вопросов:

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля 2021 года №10;

О передаче Республиканским унитарным предприятием Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия «Машинно-технологическая станция Очамчырского района» экскаватора «ЭО-22-02» Администрации Очамчырского района;

Об утверждении «Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022 год»;

О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза;

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 августа 2020 года №90 «Об утверждении Положения о Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года №218 «О Службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия»;

Об утверждении состава коллегии Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия;

Об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия им. Т. Ш. Аджба;

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере лицензирования экспорта и импорта оружия, патронов к нему и боеприпасов;

О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 октября 2020 года № 184 «О мерах по улучшению материально-технической базы отдела ГАИ УВД по городу Сухум»;

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 0,23 га индивидуальному предпринимателю Авидзба Джихан Ризаевне в с. Лыхны для строительства гостиницы;

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Накопия Ахре Акакиевичу площадью 0,21 га в с. Хыпста Гудаутского района для строительства гостиницы;

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Хугаеву Игорю Ефимовичу площадью 0,24 га в с. Хыпста для строительства гостиницы;

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Чедия Анри Робертовичу земельного участка площадью 0,25 га в с. Хыпста для строительства гостиницы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 28 сентября 2021 18:59

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