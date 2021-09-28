ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. 29 сентября в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.
Члены Правительства рассмотрят 15 вопросов:
О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля 2021 года №10;
О передаче Республиканским унитарным предприятием Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия «Машинно-технологическая станция Очамчырского района» экскаватора «ЭО-22-02» Администрации Очамчырского района;
Об утверждении «Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022 год»;
О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза;
Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 августа 2020 года №90 «Об утверждении Положения о Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия»;
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года №218 «О Службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия»;
Об утверждении состава коллегии Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия;
Об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия им. Т. Ш. Аджба;
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере лицензирования экспорта и импорта оружия, патронов к нему и боеприпасов;
О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 октября 2020 года № 184 «О мерах по улучшению материально-технической базы отдела ГАИ УВД по городу Сухум»;
О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 0,23 га индивидуальному предпринимателю Авидзба Джихан Ризаевне в с. Лыхны для строительства гостиницы;
О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Накопия Ахре Акакиевичу площадью 0,21 га в с. Хыпста Гудаутского района для строительства гостиницы;
О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Хугаеву Игорю Ефимовичу площадью 0,24 га в с. Хыпста для строительства гостиницы;
О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Чедия Анри Робертовичу земельного участка площадью 0,25 га в с. Хыпста для строительства гостиницы.