1 ОКТЯБРЯ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета Министров № 71 от 28 сентября 2021 года принято решение объявить 1 октября дополнительным выходным днём.
В тексте документа говорится:
В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»:
1. Объявить 1 октября (пятница) 2021 года дополнительным выходным днем.
2. В целях надлежащего функционирования банковской системы Республики Абхазия и оказания банковских услуг населению рекомендовать кредитным организациям Республики Абхазия при соблюдении требований трудового законодательства обеспечить работу кредитных организаций 1 октября 2021 года.
3. Республиканским государственным учреждениям «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.