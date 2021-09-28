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Абхазия Информ

1 ОКТЯБРЯ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Новости Вторник, 28 сентября 2021 19:00
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1 ОКТЯБРЯ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета Министров № 71 от 28 сентября 2021 года принято решение объявить 1 октября дополнительным выходным днём.

В тексте документа говорится:

В соответствии со статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»:

1. Объявить 1 октября (пятница) 2021 года дополнительным выходным днем.

2. В целях надлежащего функционирования банковской системы Республики Абхазия и оказания банковских услуг населению рекомендовать кредитным организациям Республики Абхазия при соблюдении требований трудового законодательства обеспечить работу кредитных организаций 1 октября 2021 года.

3. Республиканским государственным учреждениям «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 сентября 2021 19:02

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