ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 131 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 478 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 131 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 15, в тяжёлом состоянии здоровья 3 человека, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.