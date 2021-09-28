ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 131 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 28 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 478 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 131 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 15, в тяжёлом состоянии здоровья 3 человека, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22590 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.