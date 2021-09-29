ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ К НЕМУ И БОЕПРИПАСОВ

КМ внес изменения в «Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров». Согласно документу лицензирование экспорта и импорта товаров на территории Республики Абхазия осуществляется лицензирующим органом – Министерством экономики Республики Абхазия, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Положения.

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. На состоявшемся сегодня заседании Кабинета Министров Абхазии были приняты решения по 12 вопросам повестки дня.

Лицензирование экспорта и импорта оружия, патронов к нему и боеприпасов осуществляется лицензирующим органом – Министерством внутренних дел РА.

От лицензирующего органа лицензию подписывает министр либо его заместитель. От имени заявителя лицензию подписывает лицо, уполномоченное выступать от его имени, либо лично заявитель – физическое лицо.

Подпункт 1 пункта I Приложения № 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия «Перечень товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется по специальному разрешению Кабинета Министров Республики Абхазия изложен в новой редакции: оружие, патроны к нему и боеприпасы.

МВД организует работу подведомственных органов внутренних дел по осуществлению контроля за оборотом служебного и гражданского оружия, патронов к нему и боеприпасов, осуществляет лицензирование деятельности по торговле оружием, патронами к нему и боеприпасами, по производству оружия, выдает лицензии на экспорт и импорт оружия, патронов к нему и боеприпасов, лицензии на приобретение гражданского оружия и приобретение спортивного оружия, разрешения на хранение гражданского оружия, разрешения на ношение гражданского оружия, разрешение на хранение спортивного оружия, открытие и функционирование объектов хранения, использования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Лицензии на экспорт и импорт оружия и его составляющих, боеприпасов к нему и их составляющих, выданные в установленном порядке Министерством экономики Республики Абхазия до вступления в силу настоящего Постановления лицензиатам, осуществляющим ввоз оружия и боеприпасов (их составляющих) на основании действующих специальных разрешений Кабинета Министров Республики Абхазия, признать действующими до 1 ноября 2021 года.

Министерству внутренних дел Республики Абхазия поручено предпринять необходимые меры по организации и надлежащему исполнению функций по лицензированию экспорта и импорта оружия, патронов к нему и боеприпасов.