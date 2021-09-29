В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2021 ГОД», ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

– развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Раздел «Необходимые ресурсы (затраты), объемы и источники финансирования Программы» изложен в следующей редакции:

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Правительство внесло в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», следующие изменения:

Предельный размер финансирования в рамках одного проекта по данному мероприятию Программы составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Развитие растениеводства, закладка садов многолетних насаждений и грибов, организация производства и выращивание однолетних культур включает в том числе и проведение агротехнических мероприятий, обеспечение минеральными удобрениями и соответствующими товарно-материальными ценностями.

Пункт 2.1 раздела «Основные цели, задачи и программные мероприятия» изложен в следующей редакции:

– развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах.