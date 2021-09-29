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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ, ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Новости Среда, 29 сентября 2021 15:12
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ, ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. В целях социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства, Кабинет Министров установил размер ежемесячной доплаты к пенсиям следующим категориям пенсионеров:

– пенсионерам по возрасту – в размере 2 500 руб.;

– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, – в размере 2 500 руб.;

– пенсионерам, имеющим почетные звания: «народный...», «заслуженный работник...», – в размере 2 000 руб.;

– пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам), – в размере 2 000 руб.;

– лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи), – в размере 2 000 руб.;

– круглым сиротам – в размере 2 000 руб.;

– инвалидам труда (I, II, III групп) – в размере 2 500 руб.;

– инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) – в размере         1 000 руб.;

– пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности), – в размере 1 950 руб.

Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия предписано подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по состоянию на 1 сентября 2021 года и назначить доплату к пенсии пенсионерам, включенным в список.

Пенсионеров, впервые обратившихся за назначением доплаты к пенсии, включать в Список и выплачивать доплату к пенсии со дня подачи заявления об ее установлении.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 29 сентября 2021 15:26

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