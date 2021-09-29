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Абхазия Информ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т.Ш.АДЖБА БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новости Среда, 29 сентября 2021 15:39
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ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т.Ш.АДЖБА БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров установил с 1 января 2022 года выплату в качестве социальной поддержки в размере 5 000 (пять тысяч) рублей лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия им. Т.Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы.

В списке четыре человека: Валерий Платонович Касландзия, Валентин Астамурович Когониа, Анатолий Янкович Лагулаа и Геннадий Шаликович Ломия.

Выплаты будут производиться ежемесячно через Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия

Премия им. Т. Аджба учреждена 11 марта 2016 года в день рождения абхазского поэта, по инициативе писателей и деятелей культуры Абхазии и вручается раз в три года.

В конкурсе могут принимать участие, как уже признанные, так и молодые авторы детских и юношеских литературных произведений. Претендовать на победу могут произведения в трех основных направлениях: поэзия, проза, драматургия.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 29 сентября 2021 15:47

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