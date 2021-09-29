ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т.Ш.АДЖБА БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров установил с 1 января 2022 года выплату в качестве социальной поддержки в размере 5 000 (пять тысяч) рублей лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия им. Т.Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы.

В списке четыре человека: Валерий Платонович Касландзия, Валентин Астамурович Когониа, Анатолий Янкович Лагулаа и Геннадий Шаликович Ломия.