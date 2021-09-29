С 2023 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭС
Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Абхазия от 10 января 2001 года №610-с-XIII «О таможенном тарифе» Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил Постановление о применении на территории Республики Абхазия Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года №54 (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) в редакции от 20 апреля 2021 года.
Государственному таможенному комитету Республики Абхазия предписано:
– определить технические требования к программным средствам, необходимым для применения ТН ВЭД ЕАЭС в работе таможенных органов Республики Абхазия;
– в связи с применением ТН ВЭД ЕАЭС в срок до 1 июля 2022 года разработать и представить на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу с момента принятия настоящего Постановления.
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