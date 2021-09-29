УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

1.1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных кредитов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 года № 3513-с-V (далее – Закон).

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления бюджетного кредита.

1.3. Бюджетный кредит может быть предоставлен Республике Абхазия, административно-территориальной единице Республики Абхазия или юридическому лицу – резиденту Республики Абхазия (за исключением бюджетных учреждений) на основании договора о предоставлении бюджетного кредита (далее – договор), заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Абхазия, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующим законом (решением) о бюджете, а также из средств резервных фондов Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия и местного органа государственного управления.

1.4. Уполномоченные в соответствии с законами, нормативными правовыми актами Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия, нормативными актами местных органов власти органы государственного управления представляют соответственно Республику Абхазия, административно-территориальную единицу Республики Абхазия в договоре, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением.

1.5. При утверждении республиканского (местного) бюджета устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке, установленном договором.

1.6. Бюджетный кредит может быть предоставлен в случае соблюдения условий, предусмотренных настоящим Порядком, административно-территориальной единице Республики Абхазия или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-правовым образованием), а для юридических лиц – также по обязательным платежам в бюджетную систему Республики Абхазия.

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора, применяется гражданское законодательство Республики Абхазия, если иное не предусмотрено Законом.

1.7. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено Законом или соответствующим законом (решением) о бюджете и возвратности.

1.8. Основанием для предоставления бюджетного кредита является заявка на получение бюджетного кредита, содержащая:

– сведения об уполномоченном органе, представляющем Республику Абхазия либо административно-территориальную единицу Республики Абхазия, о юридическом лице с предоставлением копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

– цели использования;

– источники и сроки погашения бюджетного кредита;

– способ обеспечения исполнения обязательств согласно пункту 1.10 настоящего Порядка.

К заявке прилагаются необходимые документы в форме приложений, подтверждающие сведения, указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта.

Иные сведения и документы, необходимые для проверки условий предоставления бюджетного кредита, установленных настоящим Порядком, запрашиваются уполномоченным органом от иных уполномоченных государственных органов и организаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Основанием для заключения договора является принимаемое в случае одобрения заявки на получение кредита решение уполномоченного органа о предоставлении бюджетного кредита, которое содержит следующие положения:

– информация о заемщике;

– сумма бюджетного кредита и способ обеспечения исполнения обязательств;

– срок, на который бюджетный кредит предоставляется;

– плата за пользование бюджетным кредитом.

1.10. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, за исключением случаев, когда заемщиком является Республика Абхазия.

Способами обеспечения исполнения обязательств административно-территориальной единицы Республики Абхазия, юридического лица по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных законом и (или) договором, могут быть только государственные гарантии, банковские гарантии, поручительства, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита.

Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

Предоставление бюджетного кредита юридическому лицу допускается только при наличии положительного заключения по итогам проведения уполномоченным органом предварительной проверки финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

1.11. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств административно-территориальной единицы Республики Абхазия, юридического лица поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Республики Абхазия или по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-правовым образованием).

1.12. Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

1.13. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется Министерством финансов Республики Абхазия в установленном им порядке.

1.14. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, способами, предусмотренными настоящим Порядком, бюджетный кредит не предоставляется.

Административно-территориальной единице Республики Абхазия бюджетный кредит из республиканского бюджета может быть предоставлен без предоставления обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

1.15. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту органы, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, или по их поручению уполномоченные лица ведут учет основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров осуществляют проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения.

1.16. Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется органами государственной власти, обладающими соответствующими полномочиями.

1.17. При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение исполнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях приведения его в соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика представить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.

1.18. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенным с ним договором, органы, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, или по их поручению уполномоченное лицо принимают меры по принудительному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога.

1.19. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые уполномоченными органами (лицами) в целях реализации ими своих функций и полномочий, установленных Законом и иными правовыми актами.

1.20. Если иное не установлено договором, обязанность по возврату бюджетных кредитов считается исполненной со дня зачисления (учета) денежных средств на единый счет соответствующего бюджета, по внесению платы за пользование ими, а также по внесению штрафов и пеней в случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки.

1.21. В случае, если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные договором сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в соответствии с действующим законодательством.